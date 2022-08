5 familles se lancent à la recherche du plus grand trésor des Caraïbes, celui du capitaine Kidd. Pour espérer l'emporter, les familles vont devoir s'immerger dans l'univers des pirates, découvrir leurs secrets et interpréter leur code d'honneur. Au début de leur quête, nos aventuriers se verront remettre une carte de l'île et tout au long du parcours, les familles devront s'affronter lors d'épreuves spectaculaires pour espérer obtenir des indices sur l'emplacement exact du butin… et surtout ne pas être éliminées. La première d'entre elles qui mettra la main sur le trésor remportera Tahiti Quest. Suivez les aventures de la famille belge : les Dupont. © Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie SEC

