Série | Drame

Ademir, tueur à gage, a commis un meurtre et reçoit de l'argent. Après un saut dans le temps, Maria fait un gâteau d'anniversaire pour ses nièces Virgínia et Fabiana. Dulce offre à ses petites filles une amulette. Marie fait connaissance d'Amadeu. Maria et Amadeu découvrent que leurs familles sont rivales.