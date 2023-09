La SUPER 8 Classic est une course cycliste anciennement connue sous le nom de « Primus Classic ». Avec un plateau extraordinaire composé de coureurs comme Wout Van Aert, Mathieu van der Poel, Mads Pedersen ou encore Tim Wellens, la course promet d’être passionnante. Les coureurs devront gravir des montées mythiques comme le Smeysberg, la Moskesstraat, Holstheide, à travers le Hainaut, le Brabant Wallon et le Brabant Flamand. Pour cette course, vous pourrez retrouver Mathieu Istace et Yoann Offredo aux commentaires. Tous droits réservés à RTL Belgium SA