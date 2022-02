Stromae, formidable maestro

Après neuf ans d’une interminable attente pour ses fans, 2022 signe le grand retour de Stromae ! Artiste francophone de renommée internationale, le jeune Belge surdoué, timide et introverti, est l’un des plus grands auteurs-compositeurs-interprètes de la dernière décennie. De Alors on danse à Papaoutai, en passant par l’Enfer, son dernier titre, il sait aussi bien faire danser que pleurer. Avec plus de 3 millions d’albums vendus à travers le monde, Stromae est devenu en quelques années un véritable phénomène. Comment, celui que l’on compare souvent à Jacques Brel, est-il devenu une icône ? Que se cache-t-il derrière le mystère Stromae ? Comment ce génie du marketing parvient-il encore à surprendre le grand public ? Ce documentaire inédit tentera de répondre à ces questions et nous plongera dans l’univers fascinant de cet artiste aux multiples facettes et aux nombreux talents. © Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie SEC

