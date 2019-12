On veut vous voir dans la vraie vie, on veut vous faire marrer, vous faire peur, vous pranker. Résultat, notre micro et Christopher se ramènent près de vous, faites attention à ce que vous racontez, ça peut se retourner contre vous... Ou vous faire gagner des cadeaux. Sur nos évènements, dans votre rue, dans votre ville, on peut se voir partout.

© Tous droits réservés à COBELFRA SA