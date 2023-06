C'est le Cauchemar en cuisine des garagistes. L'animateur Vincent Lagaf' et le garagiste Thierry Muscat débarquent pour secourir des garagistes en difficulté. Dans cette émission de téléréalité en quatre volets, l'animateur passionné de sport automobile et le garagiste explorent quatre garages, identifient avec bienveillance les problèmes des garagistes au bord de la faillite et leur viennent aide. Ils aident les professionnels à remettre leur garage à flot et à retrouver une clientèle avec des solutions concrètes. Tous droits réservés à RTL Belux & Cie SA SEC