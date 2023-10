À l'occasion d'Halloween, Silent Jill et Gaëlle Garcia Diaz s'embarquent pour une aventure frissonnante à travers le Nord-Est des États-Unis. Leur mission ? Découvrir les lieux les plus hantés et dévoiler les mystères qui s'y cachent. Au programme de leur voyage, des hôtels réputés pour leurs apparitions spectrales et leurs histoires macabres, mais aussi des lieux emblématiques et hantés tels que la maison de Conjuring, où des phénomènes inexpliqués ont eu lieu. Ou encore Sleepy Hollow, le village légendaire du cavalier sans tête. Plongez dans l'esprit d'Halloween à travers leur road trip, et accompagnez-les dans cette aventure où chaque étape est une invitation à frissonner ! Tous droits réservés à RTL Belgium SA (WW)