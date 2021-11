Show Me Your Voice

Dans ce jeu musical spectaculaire et hors du commun, un binôme de joueurs anonymes devra démasquer les mauvais des bons chanteurs parmi 9 candidats mystères. Aidés par Eric Antoine, Hélène Ségara, Philippe Lellouche et Elodie Frégé, nos 2 joueurs vont mener l'enquête tout au long de la soirée. Leur but : éliminer les casseroles et surtout espérer choisir un bon chanteur lors du duo final avec notre chanteur invité. © SNDA

