L'inspecteur John Shaft débarque en pleine nuit sur les lieux d'un crime. Trey Howard, un étudiant Noir, gît le crâne défoncé sur le trottoir devant un bar de Manhattan. L'unique témoin du meurtre est Diane Palmieri, une serveuse, laquelle confie à Shaft que le meurtrier est Walter Wade Jr., fils du riche et influent entrepreneur Walter Wade Sr, mais la jeune femme s'éclipse avant d'avoir signé une déposition... Arrêté, Wade provoque Shaft, lequel réagit violemment et son supérieur le démet de ses fonctions tandis que Wade, moyennant une forte caution, est relâché et s'envole pour la Suisse... Ecoeuré, Shaft en fait une affaire personnelle. Il n'hésitera pas à utiliser tous les moyens pour mettre le "pourri" sous les verrous. Ainsi, deux ans plus tard, lorsque Wade rentre clandestinement aux Etats-Unis, Shaft le cueille à l'aéroport avec l'aide de Rasaan. Mais, au mépris de toute justice et faute de témoins, l'arrogant Wade est à nouveau libéré sous caution. Dégoûté, Shaft démissionne de la police et se lance à la recherche de Diane Palmieri mais cette dernière, qui a reçu une enveloppe de Wade et des menaces de mort, refuse de parler...