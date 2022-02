Sextoys : des jouets par milliers

Enquête sur le business des jouets sexuels ou sextoys, dont les ventes ont explosé avec la crise sanitaire. A Brême, en Allemagne, l’une des rares usines européennes de sextoys nous a ouvert ses portes. Y-a-t-il de grandes différences entre les produits européens et les sextoys « Made in China », qui engouffrent 90% des ventes ? Si les boutiques spécialisées sont concurrencées par le commerce en ligne, rien de tel que de toucher ces objets en boutique pour différencier le bas de gamme du haut de gamme. Car au rayon plaisir, il y a aussi les crèmes ou les gels qui promettent de doper la libido. Mais est-ce que ça marche ? Ces produits sont-ils sans danger? Et quid des sextoys connectés, actifs à distance via des apps dédiées ? Les données très intimes des utilisateurs sont-elles en sécurité ? Est-il facile de pirater ces objets connectés? Enquête sur un business de l’intime en croissance exponentielle. © Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie SEC

Voir plus d'infos