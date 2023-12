A l’extrême nord des Etats-Unis se trouve le Montana, une région sublime et sauvage. Ses habitants ont dû y apprendre la vie à la dure et sont les vrais héritiers des pionniers d’antan. Suivez le quotidien, les joies et les peines de personnages authentiques, habitués aux situations extrêmes Scott Olsen et sa femme Susie vivent complètement isolés dans la montagne. Les White protègent leur bétail des attaques de prédateurs. Casey Kircher traque le puma avec ses chiens et Rick Matzick est un chasseur hors pair. Henry Hollenbeck maîtrise des bouvillons à la force des bras pour devenir champion de rodéo. Jenny Roddewig brave les tempêtes pour gagner des courses de chiens de traîneaux et Scott Clarke est trappeur et spécialiste de la pêche sur glace. Une série pleine d’action, qui vous transporte dans des paysages à couper le souffle auprès de héros attachants. Dans cette nature hostile, ils cherchent à tirer le meilleur parti de leurs capacités hors du commun, mais surtout à survivre… seuls face au Montana ! Les héritiers modernes des pionniers se frottent à l'un des états les plus 'sauvages de l'Ouest américain : le Montana. Une saison pleine d'action, aux côtés de femmes et d'hommes que rien n'arrête, ni la neige, ni le froid, ni même la solitude. Chasse, survie, mais aussi rodéo, course de traîneaux ou pêche sur glace, le danger est partout et leurs aventures sont inoubliables. Tous droits réservés à RTL Belgium SA