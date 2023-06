Film disponible jusqu'au 28/06/23. Cadre chez Fedex, Chuck Noland sillonne le monde pour améliorer les performances de son entreprise. Il ne voit que quelques jours par an sa compagne Kelly, qu'il rêve d'épouser un jour. Appelé en urgence la veille de Noël pour la livraison en Malaisie d'un colis de la plus haute importance, il promet à sa fiancée de revenir dans quatre jours pour fêter le Nouvel An avec elle. Mais un crash le propulse seul au milieu de l'Océan Pacifique, agrippé à un radeau de fortune. Chuck échoue sur une île déserte. Seul au monde, privé de tous ses repères habituels, il doit apprendre les gestes élémentaires pour sa survie et surmonter l'épreuve terrible de la solitude. Tous droits réservés à RTL Belux & Cie SA SEC