Sandra et sa fille Sophie viennent d'ouvrir leur café. Blaine vient y jouer de la guitare et attire la foule. Très vite, les deux femmes craquent pour lui et Blaine en profite pour convaincre chacune qu'elle est la seule qui compte à ses yeux. Cependant, lorsque Sophie se rend compte qu'elles sont toutes les deux manipulées, Blaine est déterminé à la faire taire avant qu'elle ne gâche son plaisir. © TF1 International