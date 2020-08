Cody, le fils de Curt Masterson, un éminent homme d’affaires, organise une soirée privée dans le chalet de son père avec l’aide de son frère Gabe et de ses amis Ty et Jason. La surprise destinée à leur père est une ravissante strip-teaseuse, embauchée pour effectuer une danse langoureuse. Mais Cody se dispute avec cette dernière au sujet de sa prestation et de son paiement, et la malheureuse fait une chute mortelle dans les escaliers.

