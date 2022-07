Sans issue

Will Shaw, un étudiant américain, part en Espagne rejoindre sa famille pour une croisière pendant les vacances. A son arrivée, il découvre un bateau vide et des traces de sang. Il est alors contacté par une mystérieuse organisation qui lui apprend que son père est en réalité un agent de la CIA. Celui ci a disparu avec des documents importants. © E One

