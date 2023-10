Pour célébrer la sortie de son troisième album « Love Goes », Sam Smith revient aux célèbres studios Abbey Road pour une seule représentation en direct. Il nous offre de grands moments de musique en duo tels que « Love Goes » avec Labrinth, « My Oasis » avec Jade Anouka, une interprétation chaleureuse de « Time After Time » de Cyndi Lauper, ainsi que des classiques préférés des fans tels que « Stay With Me », « Lay Me Down » et « Too Good At Goodbyes ». Un voyage personnel et intime de ce que signifie l’amour pour lui. Tous droits réservés à RTL Belgium SA