Everett et Blake voient leurs vies changer à jamais après qu'un feu de forêt en Californie a réveillé une créature surnaturelle terrifiante. Blessés, les adolescents sont inexplicablement attirés l'un par l'autre et par deux autres, les faux jumeaux Harlan et Luna, qui ont été adoptés seize ans plus tôt par un garde forestier après un autre mystérieux incendie de forêt. Alors que la pleine lune se lève, les quatre adolescents se réunissent pour percer le secret qui les relie : la morsure et le sang d'un loup-garou. Tous droits réservés à RTL Belux & Cie SA SEC