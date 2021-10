Cette semaine, Thomas Van Hamme rencontre Messmer à Montréal. Le fascinateur nous parle du pouvoir de l’inconscient. Quand on sait que plus de 90% de notre communication est non verbale et certains de nos gestes peuvent nous trahir, on se demande comment les décoder ? Quelles attitudes faut-il adopter et comment impacter positivement l’inconscient de notre interlocuteur ? L’expérience de Stanford, de Milgram et d’Asch, démontrent toutes une chose : l’homme est un être manipulable. Mais jusqu’où peut-on aller ? Enfin, pour son défi, Nathan va devoir se transformer en magicien et jouer avec notre inconscient.