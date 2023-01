Le 1er décembre 2005, la cour d'appel de Paris acquite les derniers accusés de l'affaire d'Outreau : il aura fallu 4 années de procédure et 2 procès pour arriver à cette conclusion. au total, 12 enfants sont reconnus victimes d'agressions sexuelles, 4 personnes reconnues coupables et 13 personnes innocentées après 3 ans de prison. Cette mini-série revient sur cet incroyable fiasco judiciaire qui a conduit à la création d'une commission d'enquête parlementaire... Mêlant reconstitutions des interrogatoires et témoignages des principaux protagonistes, elle donne à voir, entendre et comprendre comment l'instruction judiciaire a créé une mécanique folle que rien ni personne n'a su ou pu arrêter et qui a broyé la vie des enfants victimes comme des accusés innocentés. Tous droits réservés à RTL Belux & Cie SA SEC