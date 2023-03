Ce concert, filmé à l'O2 Arena de Londres en septembre 2019, s'accompagne du récit d'une équipe de scientifiques étudiant la source d'une anomalie paranormale qui surgit dans le monde entier. A la frontière entre la narration et du concert, entre virtuel et réalité, la tournée la plus théâtrale de Muse propose une immersion dans un spectacle surnaturel, remettant en question le monde qui nous entoure. Tous droits réservés à RTL Belux & Cie SA SEC