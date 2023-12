6 femmes et 1 homme célibataires, tous déterminés à trouver l'amour et se marier, ont décidé de confier leur destin amoureux à la voix du cœur. Ils s'apprêtent à vivre l'expérience la plus sincère et la plus intense de leur vie : préparer leur mariage, trouver un mari et lui dire OUI pour la vie... En seulement 40 jours ! Adixia, Soraya, Fiona, Emma, Delphine, Jennyfer et Gary ont confié leur destin amoureux à la voix du cœur. Elle sera leur guide pendant 40 jours sur le chemin qui les mènera, peut-être, à la mairie au bras de leur futur mari ! © SNDA