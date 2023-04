Après la République Dominicaine, direction le Mexique, dans une villa de rêve pour une huitième saison palpitante ! Cette fois, ce sont 14 cœurs brisés anonymes qui s’apprêtent à vivre l’aventure d’une vie. Sur la ligne de départ, ils sont 7 femmes et 7 hommes, tous souhaitent se reconstruire et trouver l'amour. La love coach Lucie Mariotti est toujours présente et guidera les cœurs brisés tout au long de l'aventure. Pour cette saison, le Feu de la Vérité fera son retour et Lucie pourra à nouveau octroyer des bracelets ! Ces éléments sont le symbole que les bons ou les mauvais comportements seront comptabilisés et que pour trouver l'amour, il faudra être honnête et respectueux. Aussi, les nouveaux cœurs brisés anonymes pourront expérimenter le retour des "soirées tentation". L'occasion de concrétiser pour certains ou au contraire pour d'autres, de réduire à néant les prémices d'une relation ! Tous espèrent trouver l'amour et soigner leur cœur brisé ! Tous droits réservés à RTL Belux & Cie SA SEC