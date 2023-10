A un moment donné de notre vie, nous sommes tous confrontés à un dilemme qui nous empêche d’avancer, un choix capital à faire qui peut changer le cours de notre existence. Ce moment est souvent empreint d'une grande émotion qui nous empêche de prendre une décision tout seul. Au quotidien, nous avons l'habitude de demander conseil à nos amis, à nos proches ou à notre famille, mais dans l'émission « Le Dilemme », c’est à un public de 200 personnes que reviendra la délicate tâche de prendre cette décision capitale à la place de nos témoins. Chaque semaine, plusieurs personnes vont se présenter face à de parfaits inconnus pour leur exposer leur dilemme et le soumettre à leur vote ! Avec beaucoup de bienveillance et une touche d’humour, Jean-Michel Zecca guidera les personnes indécises à explorer les différentes perspectives de leur dilemme, interrogera certaines personnes du public qui ont, par exemple, vécu une expérience de vie similaire afin de mieux peser les conséquences positives et négatives de l’une ou l’autre décision. La décision du public, que les téléspectateurs suivront tout au long de l'émission, restera secrète pour le témoin jusqu'à la fin. Il devra ensuite accepter la volonté collective des personnes présentes dans le public. Tous droits réservés à RTL Belgium SA