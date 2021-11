Une vingtaine de féminicides ont été comptabilisés en 2019 en Belgique. Toutes ces femmes ont été tuées par leur compagnon ou ex-compagnon. C'est l'histoire Jessica Cipolla, 29 ans. Son corps, lardé de plusieurs coups de couteau, a été retrouvé dans sa salle de bain dans sa maison de Grâce-Hollogne, le 16 février 2019. Son compagnon est soupçonné d'avoir commis les faits. Après des mois de cavale, il a finalement été arrêté. Dans cette enquête d'« Indices », sa famille témoigne de l'horreur. D'autres femmes expliquent également les violences qu'elles subissent de la part de leur compagnon. De la peur de mourir sous les coups et de la lenteur, voire l'impuissance, de la justice. Combien de morts faudra-t-il encore pour les protéger ?Le tueur en série, Michel Fourniret, surnommé l'ogre des Ardennes, revient sur le devant de la scène. On lui connaît 10 victimes officielles, dont la petite Namuroise Elisabeth Brichet qu'il a enlevée en 1989. La fillette avait passé l'après-midi à jouer avec sa copine Vanessa avant de rentrer chez elle à pied et de disparaître. Vanessa témoigne dans « Indices » et partage les derniers moments d'Elisabeth. Une question se pose encore aujourd'hui : Michel Fourniret a-t-il fait d'autres victimes ? Estelle Mouzin, petite Française de 9 ans disparue en 2003 pourrait être l'une d'entre elles. « Indices » révèle aussi le témoignage inédit d'une ancienne codétenue de Monique Olivier, l'ex-femme du pédophile, qui affirme avoir obtenu des aveux sur cette affaire.