Dans la vie d'Anne-Lise, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne. Entre son boulot d'animatrice d'anniversaire qui est plus que précaire, son célibat qui se fait de plus en plus ressentir et son ex-mari qui, lui, nage dans un bonheur parfait avec sa nouvelle femme, Anne-Lise est un peu au bout. Heureusement, elle est aussi la mère de Tycia, sa fille de 13 ans pour laquelle elle se bat chaque jour, afin de ne pas perdre sa garde et surtout lui inculquer ses valeurs : le respect, l'empathie et la ténacité. Un jour, un évènement dramatique vient briser ce quotidien de galère : la mort de son père, Simon. Ce dernier tenait des pompes funèbres dans sa ville natale, en province. Rebutée par le métier, elle s'était éloignée de lui avec les années et ne lui parlait plus… Au moment de la succession, elle se rend compte que son père lui a laissé un héritage un peu spécial : la mission de reprendre l'entreprise familiale. Elle a beau ne pas vouloir de cette mission, est-ce que ce ne serait pas la solution à tous ses problèmes ? Ou bien au contraire le début des vrais ennuis ? Tous droits réservés à RTL Belgium SA