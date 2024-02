Série | Drame

La vie paisible de la petite Amanda Clarke bascule le jour où elle entend involontairement une conversation entre Victoria, sa mère adultère, et son amant, le PDG Conrad Grayson, à propos d'un complot ourdi par eux contre David, le père de la gamine. Accusé de magouilles financières, ce dernier, cadre subordonné à Grayson, est du coup envoyé en prison, où il finira ses jours...Dix-sept ans plus tard, Amanda est devenue une séduisante jeune femme pleine de rancoeur. Se faisant désormais appeler Emily Thorne, elle revient dans les paisibles Hamptons pour se venger. Ancien protégé et confident de David, pour l'heure businessman à Wall Street, Nolan Ross la reconnaît d'emblée et insiste pour lui apporter son aide...