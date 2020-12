Emily s'occupe de sa ferme laitière avec son bras droit Gloria et sa mère Susan, mais elle a de gros soucis financiers. Sa demi-sœur Dorothy, qu'elle ne voit pas souvent, revient à la propriété familiale avec l'intention de la vendre par l'intermédiaire de son ami Charlie. Emily propose alors de lui racheter ses parts. Afin de réunir l'argent, elle lance une campagne de financement grâce à un concours de glace. Charlie, qui aide de plus en plus la jeune femme, se rapproche d'elle.

