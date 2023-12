Imaginée et présentée par Jacques Martin, « L'Ecole des Fans » a marqué l’histoire de la télévision. Diffusée pendant plus de vingt ans le dimanche après-midi sur Antenne 2 puis sur France 2, cette émission mythique a permis à de nombreux enfants de vivre un moment unique et inoubliable. Ces petits chanteurs en herbe, venus pousser la chansonnette en public au Théâtre de l'Empire à Paris, devant leurs stars préférées et leurs parents, ont fait rêver des millions d’enfants, de parents et de grands-parents présents devant leur petit écran. Véritable « Madeleine de Proust » de la télévision, l'émission était un programme familial réconfortant et bienveillant. Aujourd'hui encore, notre mémoire collective est intacte. A l’occasion de deux documentaires événementiels, empreints de nostalgie et de bonne humeur, nous replongeons dans les meilleures archives de « L'Ecole des Fans », riches d'imprévus, de fous rires, de moments d'émotion, de gêne et de grâce. Toutes ces séquences inoubliables sont commentées par d'anciens participants célèbres et anonymes, devenus adultes, que nous avons retrouvés pour l'occasion, mais aussi par des artistes ayant participé à l'émission tels que Gérard Lenorman, Dave, Hugues Aufray et Herbert Léonard, par des animateurs qui ont bien connu Jacques Martin tels que Michel Drucker, Jean-Pierre Foucault et Patrick Sébastien, et par des journalistes et des spécialistes médias tels que Mathieu Alterman, Isabelle Morini-Bosc et Fabien Lecoeuvre Tous droits réservés à RTL Belgium SA