Six truands désignés par des noms de code entreprennent de dévaliser une importante bijouterie sous la direction du tyrannique Joe Cabot et de son fils Nice Guy Eddie. L'opération échoue malencontreusement et se solde par un bain de sang. Les malfrats se réfugient alors dans un entrepôt sordide. Mr Orange est grièvement blessé. Mr Pink, quant à lui, est d'avis qu'il existe un traître parmi eux. Mr Blonde, un psychopathe, entend bien faire parler le policier qu'il a réussi à capturer. © Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie SEC