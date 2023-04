Frank est à la retraite. Il s'ennuie et vit seul dans une maison en banlieue. Les seules joies dans la vie de Frank sont ses appels au centre de traitement des pensions du gouvernement lorsqu'il parvient à parler à son interlocutrice préférée, chargée de suivre son dossier, une femme prénommée Sarah. Celle-ci est aussi seule que Frank et ravie de ces conversations. Quand un événement lié au passé de Frank l'oblige à revenir sur les lieux de son ancien job, il implique, sans trop le vouloir, Sarah. Mais aussi Joe qui végète en maison de retraite, Marvin qui use d'amphétamines et Victoria qui occupe des petits boulots. Anciens agents de la CIA, ils sont tous considérés comme RED (retraités extrêmement dangereux) par leur ancien employeur qui souhaite maintenant les éliminer. Tous droits réservés à RTL Belux & Cie SA SEC