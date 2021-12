Red Lights

La psychologue Margaret Matheson et son assistant, le physicien Tom Buckley, se sont spécialisés dans la détection et la divulgation des phénomènes paranormaux frauduleux. Ils démystifient les chuchotements de soi-disant fantômes, les guérisons spontanées par la foi, et bien d'autres phénomènes en détectant ce que Matheson appelle les 'feux rouges', les tours subtils qui se cachent derrière chaque phénomène surnaturel. Mais lorsque le légendaire et aveugle médium Simon Silver refait surface après 30 ans d'absence, Matheson, pourtant adversaire intraitable, met en garde son assistant Tom Buckley contre les puissants pouvoirs de Silver. Déterminé à discréditer Silver, Buckley et l'une de ses meilleures élèves mettent tout en œuvre pour découvrir la vérité sur ce mystérieux et charismatique individu. Et ce qu'ils découvrent fait voler en éclat leurs croyances. © Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie SEC

