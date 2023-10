Film disponible jusqu'au 12/11/23. Frank Moses, un agent de la CIA à la retraite, est tombé amoureux de Sarah Ross et profite d'une vie normale. Son ami Marvin Boggs le retrouve dans un supermarché pour lui annoncer que Wikileaks a communiqué au sujet de leur intervention dans le projet Nighshade et qu'ils sont censés connaître l'endroit où se trouve l'arme nucléaire qui a été assemblée pièce après pièce et cachée en Russie... Les meilleurs agents du monde entier sont lancés à leur recherche. Frank, Marvin et Sarah se rendent à Paris pour tenter d'en savoir plus sur Nighshade, mais la seule personne susceptible de les aider, le docteur Edward Bailey, inventeur de l'arme, a été interné dans un asile par le MI-6 depuis plus de trente ans... © E One