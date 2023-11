Pour la première fois, six experts M6 unissent leurs forces dans un nouveau grand jeu drôle et ludique. Ils ont tous un domaine d'expertise sur lesquels 100 candidats vont essayer de les battre. Le meilleur candidat sur l'ensemble des manches affrontera cette fois tous les experts de M6 lors d’une grande finale pour remporter jusqu'à 30.000 euros. Mais attention, l'équipe de M6 joue pour un téléspectateur et fera tout pour lui faire remporter la cagnotte. Alors qui l'emportera, l'équipe M6 ou l'un des 100 candidats ? Découvrez vos animateurs préférés comme vous ne les avez jamais vus. Plus que jamais, c'est pour vous qu'ils vont se battre ! © SNDA