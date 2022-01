Ils ont participé aux tous premiers télé-crochet, aux premières émissions de télé-réalité. Pendant des mois, ils ont fait rêver les téléspectateurs dans la Star Academy, dans le Loft ou dans le Bachelor. Des années plus tard, que sont-ils devenus ?Marjolaine de Greg le Millionaire, Bruno Vandelli de Popstars, Myriam K et Mélanie Dédigama de Secret Story 10 veulent tous franchir un nouveau cap dans leur carrière. Et ce nouveau souffle, ils comptent le trouver dans la ville de toutes les démesures : Dubaï.Dans ce document exceptionnel, vous découvrirez leur nouvelle vie. Et surtout, leurs nouveaux défis.Comment ces stars françaises vont-elles s'y prendre pour percer à Dubaï ? Sont-elles prêtes à repartir de zéro pour se créer un nom à plus de 6.000 kilomètres de la France ?De Paris à Dubaï, vous découvrirez les projets fous de ces 4 stars à la personnalité bien trempée.