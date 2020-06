Deanna et son fiancé, Karl, se rendent dans la propriété familiale des parents de ce dernier. Là-bas, elle fait la connaissance de ses beaux-parents et de Ruby, la sœur adoptive de Karl. A mesure que le jour du mariage approche, elle tombe sur de sombres secrets de famille et elle se rend vite compte que la personne qui dirige réellement la famille, c’est Ruby. Deanna va devoir s’échapper de ce piège pour sauver non seulement ses fiançailles mais aussi sa vie.

© Reel One International