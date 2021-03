Molly et Nick sont invités au mariage d’amis communs comme demoiselle et garçon d’honneur. Les jeunes gens sont des célibataires endurcis et se retrouver dans ce genre de cérémonie ne les enchantent pas forcément. Ils sont réunis avec les mariés dans un gîte à la campagne pour préparer les noces. La magie de l’endroit va-t-elle opérer sur nos deux sceptiques ?

