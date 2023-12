Film disponible jusqu'au 06/01/24. Le sexe peut-il ruiner une relation parfaite entre un homme et une femme ? C'est ce dont discutent Harry Burns et Sally Albright en covoiturant de Chicago à New York. Onze ans d'amitié plus tard, ils ne sont toujours pas près de trouver la réponse. Ces deux meilleurs amis accepteront-ils un jour qu'ils sont un couple parfait... ou continueront-ils de nier l'attirance qui existe entre eux ? Tous droits réservés à RTL Belgium SA