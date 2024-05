Les six présidents de partis francophones se prêtent au jeu d'une expérience inédite : une pyjama party. Ils sont reçus, un à un, dans le kot d'Hugo Neyt, 21 ans, novice en politique, mais déterminé à faire entendre sa voix pour la première fois lors des prochaines élections en juin. Entre défis loufoques et questions piquantes, nos politiciens devront faire preuve de fair-play et d'ouverture d'esprit pour espérer faire durer la soirée. Car, attention, pas question de somnoler sur des discours bien rodés ! Pendant cette soirée haute en couleur, la langue de bois est formellement interdite, et la franchise est de mise si l'on veut éviter les sanctions. A chaque faux pas, nos politiciens s'exposent à l'extinction des lumières de l'appartement, orchestrée par Mathieu Col, notre implacable expert politique. S'ils ne jouent pas le jeu, c'est le noir total et la soirée s'arrête. Tous droits réservés à RTL Belgium SA