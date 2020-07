Un jeu de séduction où 3 experts de l'humour devront user d'esprit et de légèreté dans leurs mots doux pour tenter de séduire, chacun à sa façon, l'invitée de l'émission. L'enjeu ? Un baiser pour le plus séducteur de tous... ou pas ! Au travers des différentes manches, et toujours avec humour, ils batailleront à coups de chansons, de poèmes, ou encore de beaux mots pour séduire la belle et atteindre peut-être le saint-graal. Chaque semaine, les losers de la drague pourront prendre une leçon...

© De Mensen