En 1959, lors de l'inauguration d'une école, des enfants sont invités à faire des dessins de leur vision du futur et ces oeuvres sont placées dans une capsule temporelle. 50 ans plus tard à l'école, la capsule est déterrée et ouverte. Chaque enfant emporte chez lui un message. Le petit Caleb, fils de John Koestler, un brillant statisticien, reçoit la lettre d'une certaine Lucinda. La missive est incompréhensible, car il s'agit d'une suite incohérente de chiffres. John, intrigué par le contenu de la lettre, cherche à en étudier la signification. En décodant ces chiffres mystérieux, il constate rapidement qu'ils annoncent des catastrophes meurtrières. Il essaie d'empêcher certaines de se produire, mais il échoue à deux reprises. Il décide alors de se lancer à la recherche de Diana, la fille de Lucinda. Elle accepte d'aider John.