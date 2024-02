Les destins de cinq ados se croisent lorsqu'ils se découvrent des pouvoirs surnaturels. Ils vont devoir unir leurs forces pour protéger leur petite ville, Angel Grove, et le monde, face à une menace extra-terrestre. Mais pour y parvenir, ils devront d'abord surmonter leurs peurs et mettre de côté leurs différences pour former une vraie équipe. Ce n'est qu'unis qu'ils pourront devenir les Power Rangers. Film disponible jusqu'au 10/03/24. Tous droits réservés à RTL Belgium SA