Film disponible jusqu'au 16/07/23. Jeune technicien au sein d'une équipe scientifique à l'université de Chicago, Eddie Kasalivich travaille à la mise au point d'une nouvelle technologie écologique : le potentiel énergétique de l'eau. C'est en présence de Paul Shannon, une personnalité importante, que l'expérience est tentée... et réussie. Mais un commando de tueurs assassine le professeur Alistair Barkley et boute le feu au laboratoire, anéantissant ainsi tous les travaux. Ayant été vu sur les lieux, Eddie est accusé de meurtre et de sabotage par le FBI. Il n'a d'autre choix que de prendre la fuite, entraînant avec lui sa collègue Lily Sinclair. Poursuivis par les tueurs et les agents du FBI, Eddie et Lily se réfugient chez une amie astronome... Tous droits réservés à RTL Belux & Cie SA SEC