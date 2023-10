L'album « D'eux » signe la première collaboration entre Céline Dion et Jean-Jacques Goldman, c’est aussi l’album francophone le plus vendu au monde (plus de 10 millions d’exemplaires) De nombreux artistes influencés, touchés et inspirés par cet album mythique ont répondu présents pour reprendre les plus grands tubes de la diva québécoise. Amir, Anggun, Chimène Badi, Isabelle Boulay, Claudio Capéo, Corneille, Véronic DiCaire, Patrick Fiori, Elodie Frégé, Vincent Niclo, Axelle Red, Anne Sila, Roch Voisine, Ycare et beaucoup d’autres reprennent les plus grands tubes de la diva sous les yeux émus de la famille Dion, présente dans le public, pour cette soirée anniversaire mémorable, orchestrée par le directeur musical de Céline Dion, mais aussi ses choristes et musiciens de toujours. A travers des chansons et de nombreuses archives télé, c'est la célébration d'un album historique qui nous a tous bercé un jour ou une nuit. Tous droits réservés à RTL Belgium SA