Vivant reclus dans son appartement de Manhattan, Melvin Udall, écrivain à succès, est détesté de tous ses voisins de palier, et pour cause ! Quinquagénaire hautain et maniaque doté d'une sacrée langue de vipère, l'homme adore décocher des remarques cinglantes à ses semblables. Dans le restaurant qu'il fréquente régulièrement, Melvin exige d'être toujours assis à la même table, et servi par la même serveuse, Carol, la seule à accepter de lui parler ! L'unique proche du rustre romancier est Simon, un jeune peintre dont l'homosexualité et l'aplomb déplaisent pourtant souverainement à Udall, qui ne se gêne pas pour le critiquer cyniquement... Lorsqu'un soir, agressé par des cambrioleurs, l'artiste échoue à l'hôpital, Melvin se retrouve en charge de son chien Verdell. L'intrusion du jeune griffon indiscipliné dans l'appartement-forteresse de Melvin va avoir des conséquences pour le moins inattendues !... © Sony