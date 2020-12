Six Britanniques d'une vingtaine d'années ayant des attitudes différentes face à la pornographie se rendent en Espagne pour explorer l'industrie tentaculaire du cinéma pour adultes. En rencontrant des producteurs, des artistes, des dénonciateurs et la police, le groupe s'immerge dans l'un des plus grands centres de production de pornographie d'Europe où il est confronté à des réalités difficiles et à des dilemmes complexes.

© Banijay Productions