Le Festival du vent annuel dans la ville de Fula met en vedette le Pokémon légendaire Lugia, qui souffle ce vent vital sur la ville balnéaire. Lorsqu’une série d’incidents menacent non seulement l’événement, mais également les résidents et les Pokémon de Fula, Sacha et Pikachu réunissent toutes les forces en présence pour renverser la situation. Chacun pourra-t-il faire abstraction de ses différences et coopérer, ou la destruction est-elle inévitable ?

© Pokemon