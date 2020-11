Alors qu'ils se trouvent au bord de la mer, dans une ville déserte, Sacha, Pikachu et leurs amis font la connaissance d'un Pokémon, gentil mais farceur, du nom de Hoopa. Celui-ci a le pouvoir de faire apparaître des personnes et des Pokémon à l'aide de ses anneaux magiques. Mais un autre Pokémon du même nom refait surface. Cet autre Hoopa a un côté obscur et effrayant contre lequel Sacha, aidé de son nouvel ami vont devoir lutter.

