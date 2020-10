Diancie est la princesse du Royaume des Diamants souterrain où vivent de nombreux Strassie. Le Coeur de Diamant qui donne de l'énergie à leur pays s'éteint peu à peu, et Diancie n'est pas encore suffisamment forte pour en créer un nouveau. C'est pourquoi elle va parcourir le monde extérieur et partir à la recherche du Pokémon légendaire Xerneas, qui grâce à son Aura Féerique, peut lui redonner le pouvoir de recréer ce joyau. Mais lors de son périple, elle va rencontrer des voleurs et réveiller l

© Pokemon