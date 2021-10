Zoroark le maître des illusions

La coupe du monde de Paniéball Pokémon est l'événement le plus attendu de l'année. Alors que des centaines de fans se précipitent à Couropolis pour assister à l'exaltante compétition, Sacha, Pikachu et leurs amis rencontrent un mystérieux Pokémon qu'ils n'ont jamais vu auparavant. Mais lorsque les trois Pokémon légendaires Raikou, Entei et Suicune apparaissent subitement et sèment la pagaille dans les rues, la tâche incombe à Sacha, ses compagnons, ainsi qu'à leur nouvel ami le Pokémon Zorua, de percer le secret entourant les formidables et puissantes forces à l'oeuvre. © Pokemon

Voir plus d'infos