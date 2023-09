Film disponible jusqu'au 14/10/23. A 35 ans, Tripp vit toujours chez papa et maman. Et pourtant, il est beau garçon, assez dragueur, et il a un bon job. Ace et Demo, ses deux meilleurs amis, partagent le même mode de vie. Mais Al et Sue, ses parents, cachent bien leur jeu. En effet, bien qu'ils fassent mine de s'accommoder de cette situation, ils n'en peuvent plus et ne savent pas comment ils doivent s'y prendre pour mettre leur encombrant rejeton à la porte. Ils prennent conseil auprès d'amis qui ont vécu la même situation et engagent la ravissante Paula qui, moyennant finance, se charge de rendre Tripp amoureux et de le faire quitter une bonne fois pour toutes le domicile familial… Tous droits réservés à RTL Belgium SA